Акція «День добровільної здачі порнографічної продукції»

15 червня Громадська кампанія проти встановлення цензури оголошує «День добровільної здачі порнографічної продукції». Громадські активісти принесуть до будівлі Адміністрації Президента України всесвітньо відомі картини та книги, які за визначеннями Закону «Про захист суспільної моралі» та критеріями Національної експертної комісії із захисту суспільної моралі можуть бути заборонені як «порнографія» або «пропаганда насильства».

Акцію буде проведено в рамках Громадської кампанії проти встановлення цензури ЗМІ та творів мистецтва та, яка адмініструється Правозахисним центром «Поступ» у партнерстві з Гельсінським фондом прав людини (Варшава) за фінансової підтримки Інституту Відкритого Суспільства (OSI).

Початок о 12.30.