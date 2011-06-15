В Херсонській області у Дніпрі затонула баржа-нафторудовоз

Херсон. 15 червня. УНІАН. В Херсонській області у Дніпрі біля місцевого елеватора затонула баржа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, сьогодні, 15 червня, о 4.00 ранку у Великолепетиському районі біля місцевого елеватора затонула баржа (Нафторудовоз).

Даних про постраждалих та про вантаж баржі в повідомленні немає.

За даним фактом ведеться розслідування.