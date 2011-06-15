В Херсонській області у Дніпрі затонула баржа-нафторудовоз
16:37, 15 червня 2011Кримінал
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Даних про вантаж баржі немає
Херсон. 15 червня. УНІАН. В Херсонській області у Дніпрі біля місцевого елеватора затонула баржа.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, сьогодні, 15 червня, о 4.00 ранку у Великолепетиському районі біля місцевого елеватора затонула баржа (Нафторудовоз).
Даних про постраждалих та про вантаж баржі в повідомленні немає.
За даним фактом ведеться розслідування.
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