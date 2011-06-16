Могильов: МВС втратить 1,5 млрд грн у разі скасування техогляду

Київ. 16 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов заявляє, що у разі скасування техогляду автомобілів МВС втратить 1,5 млрд грн. Про це він заявив 16 червня на прес-конференції після міністерської зустрічі Україна - ЄС стосовно виконання плану дій по лібералізації візового режиму.

Зокрема, відповідаючи на запитання, як МВС витрачатиме додатково надані на 2011 рік 270 млн грн, А.Могильов сказав: «Тільки від відміни техогляду транспортних засобів спецфонд МВС втратить близько півмільярда гривень, тобто ті 270 млн. грн., які нам дають, вони навіть не нівелюють ті втрати, які МВС несе», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень», який, зокрема, передбачає скасування техогляду автомобілів.

Представник Президента України у ВР Юрій Мірошниченко припустив, що парламент до липня ухвалить закон, яким буде скасовано обов’язкове проходження техогляду для автомобілів.

«Ми очікуємо, що він (згаданий законопроект – ред.) стане законом до закінчення цієї пленарної сесії (як відомо, восьма сесія парламенту триватиме до липня 2011 року – ред.)».