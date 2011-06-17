У Конотопі пограбували ювелірний магазин

Суми. 17 червня. УНІАН. Вчора ввечері у Конотоп Сумської області невідомий скоїв пограбування магазину ювелірних виробів.

Як повідомила УНІАН співробітник Сектора зв’язків з громадськістю Конотопського міського відділу УМВС України у Сумській області Тетяна КУШНЄРОВА, близько 18.00 зловмисник зайшов у магазин, кілька хвилин розглядав вироби із золота, потім вийшов, але через кілька хвилин повернувся. Нападник попросив показати йому одну з обручок, дістав предмет, схожий на пістолет і, погрожуючи ним, вихопив лоток із золотими виробами та втік.

По дорозі, побачивши, що його переслідують правоохоронці, викинув викрадене.