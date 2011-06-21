Водій Луценка побив у суді журналіста

Київ. 21 червня. УНІАН. Водій екс-глави МВС, якого звинувачують в тому, що він отримував завищену зарплату і працював з підробним дипломом, під час засідання Печерського суду столиці не обмовився ні словом зі своїм колишнім шефом Юрієм Луценком.

Коли ж журналісти запитали його про те, як він захищатиме Луценка і чи матиме намір це робити, Приступлюк несподівано ударив працівника ЗМІ кулаком в груди, пише Сегодня.

Замість колишнього водія говорив його адвокат.

"Можу сказати, що Приступлюка намагаються використати, маючи намір зробити знаряддям проти Луценка. Що стосується квартири, яку він отримав (знаходиться в елітному будинку на вулиці Дмитрівській в Києві), то вона йому дісталася законно, по черзі. Замість неї він віддав свою колишню однокімнатну. Але, за версією слідства, у нього нібито підробний диплом, були завищені зарплати, і відповідно, пенсія", - розповів адвокат екс-водія Сергій Поліщук.

Нагадаємо, Юрія Луценка звинувачують у перевищенні службових повноважень, що призвело до завдання збитків державі.

Зокрема, Луценку інкримінують зловживання владою під час розслідуванні справи про отруєння екс-президента Віктора Ющенка, а також призначення високої пенсії та підвищення по службі особистого водія. Крім того, слідство вважає, що екс-глава МВС завдав збитків державі в результаті святкування Дня міліції в 2008 і 2009 роках.

Сам Луценко нещодавно повідомив, що обвинувальний вирок у його кримінальній справі вже написано і там значиться строк - 8 років.

У Генпрокуратурі збиток державі від дій Луценка на посту міністра оцінюють майже в мільйон гривень.