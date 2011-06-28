Сільський голова за фіктивні документи “просив” 4 тис. грн.

Чернігів. 28 червня. УНІАН. Правоохоронці Чернігівської області під час отримання хабара затримали сільського голову одного з населених пунктів Ніжинського району.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Чернігівській області, встановлено, що затриманий в червні 2011 року вимагав та отримав від одного з мешканців села хабар у розмірі 4 тисячі гривень за видачу на ім’я останнього фіктивних документів.

Процес передачі грошей відбувався прямо в приміщенні сільської ради. При затриманні голови сільради вилучено – 4000 гривень. Їх долучено до справи, як речовий доказ.

За даним фактом прокуратура Чернігівської області проти сільського голови порушила кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 (хабар) Кримінального кодексу України.

Дана стаття передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна та подальшим позбавленням права займати певні посади чи займатися певними видами діяльності на строк до 3 років.