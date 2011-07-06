Прокуратура порушила справу проти посадовців Укроборонбуду

Київ. 6 липня. УНІАН. Військова прокуратура Центрального регіону України порушила кримінальну справу за фактом перевищення службовими особами філії Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони України «Укроборонбуд» службових повноважень.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Установлено, що службові особи зазначеного будівельного управління незаконно уклали від імені Міністерства оборони України договори із комерційною компанією ТОВ «Продекспорт» про спільну забудову одного із військових містечок у місті Києві. На підставі цих угод за рішенням Шевченківського районного суду Києва до приватної фірми перейшло право власності на державне нерухоме майно вартістю 10 млн. грн.