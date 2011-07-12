Затримано підривників Бучанського супермаркету

Київ. 12 липня. УНІАН. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у плануванні вибуху в приміщенні одного із супермаркетів міста Буча.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до Ірпіньського відділу міліції зателефонував охоронець одного із супермаркетів міста Буча і повідомив, що під банкоматом торгівельного центру знайшли і винесли на вулицю підозрілий предмет, схожий на вибухівку. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група і сапери. Персонал із усіма відвідувачами магазину терміново евакуювали на безпечну відстань.

Через ймовірність спрацювання невідомого предмету в будь-який момент працівниками вибухо-технічної лабораторії було прийнято рішення ліквідувати його на місці. Знищили пристрій за допомогою водяної гармати, при цьому торгівельний центр значних пошкоджень не зазнав, люди також не постраждали. Втім, із слів фахівців, могло б бути чимало жертв.

За попередніми даними експертів, знайдений охоронцями предмет містив хімічну вибухову речовину, а вибух був еквівалентний близько 200 грамів тротилу. Цього б вистачило на зруйнування щонайменше двох поверхів супермаркету.

Працівники міліції зазначили, що охоронці торгівельної установили діяли некомпетентно і непрофесійно. Адже згідно техніки безпеки невідомі підозрілі предмети брати до рук в жодному разі не можна, а також самостійно їх переносити або намагатися ліквідувати. Будь-який необережний рух спричинить вибух. У подібних ситуаціях необхідно одразу викликати міліцію та попередивши оточуючих відходити на безпечну територію. Самі ж охоронці пояснили, що підозрілий предмет здався їм шахрайським винаходом для зчитування даних із банкомату. Саме тому, настільки загрозливої для життя людей ситуації вони не передбачили. Всю відповідальність чоловіки усвідомили вже після вибуху.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів працівники карного розшуку затримали двох підозрюваних. Ними виявилися мешканці Києва, двоє братів 25-ти та 21-го років. Затримані у плануванні вибуху зізналися. За їхніми словами, вони планували підірвати банкомат й забрати гроші. Втім, змайстрований власноруч пристрій міг здетонувати щомиті, коли у магазині перебувало багато нічого непідозрюючих людей.

Крім того, затримані розповіли, що з вибухівкою експериментують не вперше. Молоді люди неодноразового випробовували саморобні вибухові предмети, щоправда на безлюдних територіях.

Під час обшуку на робочих місцях у затриманих, правоохоронці знайшли безліч літератури про виготовлення саморобних вибухових пристроїв, хімічні та вибухові сполуки, незареєстровану зброю, набої, стволи від гвинтівок і список адрес банкоматів по Київській області, котрі планувалося підірвати.

Наразі всі речові докази вилучено, за цим фактом тривають слідчі дії.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Підозрюваних перевіряють на причетність до інших подібних злочинів. Крім того, підривникам доведеться пройти психіатричну експертизу.