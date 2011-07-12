Порушено справу проти посадовців соціального центру де згоріло 16 осіб

Київ. 12 липня. УНІАН. Прокуратурою Рівненської області за результатами перевірки обставин пожежі у Дубровицькому районному територіальному центрі соціального обслуговування інвалідів та одиноких громадян порушено кримінальну справу за фактом неналежного виконання обов’язків посадовцями центру.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, прокуратурою Рівненської області за дорученням генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ розпочато перевірку було розпочато перевірку у порядку ст. 97 КПК України щодо посадових осіб Дубровицького районного центру соціального обслуговування інвалідів та одиноких громадян.

За результатами перевірки встановлено, що службові особи вказаного територіального центру соціального обслуговування не забезпечили додержання норм протипожежної безпеки, у тому числі не вжили заходів протипожежного захисту, внаслідок чого 10 липня згоріла будівля стаціонарного відділення РТЦСО. Як повідомлялося раніше, під час пожежі загинуло 16 осіб – підопічних центру, до районної лікарні госпіталізовано ще 11 осіб з отруєнням чадним газом та опіками, у тому числі 2 особи - обслуговуючого персоналу.

За фактом неналежного виконання посадовцями вказаного закладу своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, прокуратура Рівненської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України.

Слідчим відділом прокуратури області у справі розпочато досудове слідство.