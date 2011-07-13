СБУ затримала екс-президента Криму Мєшкова

Київ. 13 липня. УНІАН. Перший президент Криму Юрій Мєшков затриманий співробітниками Служби безпеки України в Ялті. Про це повідомив глава "Російського товариства Криму" Анатолій Лось.

За даними Лося, Мєшков з дружиною були затримані на одній з вулиць Ялти співробітниками СБУ.

Нагадаємо, Мєшков прибув до Криму з Москви 2 липня після тривалої відсутності на півострові. Екс-президент одразу після приїзду заявив про повернення до політичної діяльності і закликав кримчан боротися за відновлення Конституції АРК зразка 1992 року, яка передбачає суверенітет півострова.

Як відомо, Юрій Мєшков обіймав посаду президента Республіки Крим із лютого 1994-го по березень 1995 року, коли за рішенням центральної влади України посада кримського президента була ліквідована.

У політичній програмі Мєшкова проголошувались наміри ввести в Криму рублеву зону, укласти з Росією військово-політичний союз, надати жителям Криму російське громадянство, запровадити московський час.

Втративши у 1995 році посаду президента Криму, Мєшков виїхав до Москви, де жив останні 16 років.

ТСН