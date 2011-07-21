На трасі Київ-Чоп перекинувся пасажирський автобус, який прямував з Німеччини до Києва

Київ. 21 липня. УНІАН. Сьогодні біля полудня на території Рівненської області на трасі Київ-Чоп перевернувся автобус «Неоплан», який рухався з Німеччини.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, в районі села Птиче водій автобуса не впорався з керуванням, а це стало причиною того що, автобус перевернувся.

Внаслідок ДТП загинула одна жінка, ще шестеро осіб доставлено до міської лікарні. Решті потерпілим, які отримали численні тілесні ушкодження, наразі надається медична допомога. Пасажири автобуса, почувають себе нормально, їх відправлено до готелю.

На місці події працюють працівники МНС, МВС та Державтоінспекції.

Причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.



Як раніше повідомляв УНІАН, cьогодні у Рівненській області зазнав аварії автобус «Неоплан», який прямував з Німеччини через Рівненщину до Києва.

За інформацією джерела УНІАН у правоохоронних органах, ДТП сталося в Дубенському районі між селами Верба та Птича.

Водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. На місці події одна особа загинула. Окрім цього, за попередніми даними, 19 пасажирів автобуса травмовано. При цьому співрозмовник агентства уточнив, що всі потерпілі – громадяни України (раніше повідомлялося, що постраждали іноземці - УНІАН).

За попередніми даними, в автобусі перебувало 19 пасажирів та двоє водіїв.