День ВДВ у Львові святкували у фонтані з горілкою. Фото

2 серпня близько 200 колишніх десантників зібрались у центрі Львова, щоб відсвяткувати День повітряно-десантних військ. Усі були вдягнуті в голубі "тельняшки" і берети. Розпивали спиртні напої і вигукували "ВДВ".

«Я рік тому відслужив. Спочатку страшно було іти у десантники. Але потім зрозумів, що то найкращі війська. Стрибати з парашутом дійсно кайф. Летиш собі, а знизу всі такі маленькі. Та ще й пейзажі досить непогані. У нас найкраща бойова підготовка. Кому хочеш в'язи скрутимо. ВДВ-шники найкращі, - сказав Роман Денчук.

Через деякий час десантники перемістилися до фонтану перед львівським Оперним театром. Почали стрибати у нього. Зловили молоду дівчину і теж кинули у фонтан.

- Чисто придурки. Де ж так можна з дівчатами. Їм дах зносить по повній. Дибіли якісь. Розкачалися там у війську, навчилися кілька бойових прийомів і думають тепер, що їм все можна, - каже менеджер Олексій Самчук, який ішов повз фонтан.

- Я ще в 90-х роках відслужив. От тоді дійсно служба була. Ніякої тобі халяви. Та й за два роки чогось можна було навчитися. А то тепер навіть вони не знають хто такі "діди". Який же ж ти десантник, якщо під "дідами" не був і поваги не маєш, - розповів Василь Куріпка.

Повз фонтан проходив дід у костюмі. Побачив ВДВ-шників. З вигуком "я розвідник!" підійшов до них. Хлопці пригостили його горілкою, після чого той поліз купатися з ними. Пізніше дід надзюрив у фонтан.

Gazeta.ua