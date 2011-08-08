У бункері Манштейна відлюдник облаштував склад боєприпасів

Київ. 8 серпня. УНІАН. Співробітниками правоохоронних органів Севастополя припинено діяльність 35-річного уродженця Джанкоя, який колекціонував боєприпаси часів Великої Вітчизняної Війни зберігаючи їх в бункері Манштейна.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, чоловік впродовж п'ятьох років жив відлюдником в бункері командного пункту 11 німецькій армії фельдмаршала Манштейна в Балаклавському районі. Дахом над головою для нього служила навісна скеля, в яку він забирався самостійно без допомоги мотузок та страховки. Харчувався зі звалищ, а себе називав аскетом - людиною, яка відмовилася від життєвих благ та задоволень. Єдиним заняттям відлюдника було збирання по лісу боєприпасів та вибухівки по місцях битв ВВВ. Деякі вибухонебезпечні предмети він розбирав аби здати їх на металобрухт. Крім того, співробітники правоохоронних органів знайшли в житлі зловмисника порох. За словами чоловіка збирав він його для розпалювання вогнища в дощові дні.

Як зазначається у повідомленні, всього було вилучено три гранати РГД-42, три гранати Ф-1, граната М-40, 26 детонаторів, 50 грамів пороху та 110 патронів до різної зброї. В кутку печери було знайдено три мобільні телефони, ножі, маска з отворами для очей, жіночі сережки та гаманці. Як розповів чоловік, все це він знайшов в лісі або на звалищах.

За словами начальника Балаклавського РВ УМВС України в м. Севастополі Дениса Лактіонова під час затримання зловмисник намагався знищити весь арсенал шляхом підпалу.

«Лише завдяки злагодженим та оперативним діям співробітників правоохоронних органів вдалося локалізувати вогонь та фактично врятувати зловмисника від смерті», - інформує УЗГ.

На сьогоднішній день встановлюється з якою метою насправді зловмисник зберігав небезпечний арсенал та яким шляхом в його житлі опинилися чужі речі громадян. За зберігання боєприпасів та вибухових речовин чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

Ведеться слідство.