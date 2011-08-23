В Івано-Франківську затримали «липового» працівника Мінтрансу



Івано-Франківськ. 23 серпня. УНІАН. В Івано-Франківську затримано афериста, який видавав себе за працівника Міністерства транспорту і виманював гроші в автоперевізників.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, чоловік на стоянці автобусів поблизу автовокзала в Івано-Франківську оглядав салони транспортних засобів, підходив до водіїв і вказував на недоліки, пропонуючи вирішити справу без складання актів про порушення.

Про невідомого інспектора з міністерства стало відомо працівникам обласного підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю, які затримали його безпосередньо у момент, коли той отримував гроші за свої «послуги».

Під час поверхневого огляду 57-річного жителя Севастополя правоохоронці виявили близько 30 тис. грн. та фальшиві посвідчення.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому) і ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи).

Фігуранта кримінальної справи взято під варту.