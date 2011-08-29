З Львівської митниці звільнили 39 працівників, 16 понижено у званні

Київ. 29 серпня. УНІАН. Одним із головних досягнень Держмитслужби у 2010 році стало перекриття каналів «чорної» контрабанди на західному кордоні. У 2009 році розбіжність статистики взаємної торгівлі України та Польщі складала 12% (майже 400 млн. дол. США), у 2010 році – лише на 0,1% (3 млн. дол. США), що перебуває в межах статистичної похибки, повідомила прес-служба ДМСУ.



Керівництво відомства неодноразово наголошувало на тому, що пріоритетом для Держмитслужби є поєднання виконання завдань щодо наповнення бюджету, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та забезпечення ефективного правоохоронного напрямку, зокрема протидії корупції.

Однак не всі працівники митниці зробили правильні висновки, що показали результати чергової перевірки, проведеної Держмитслужбою. В результаті якої було виявлено низку порушень на Львівській митниці протягом травня-червня 2011 року.

А саме - ввезення товарів на митну територію України без належного оподаткування вантажними та вантажно-пасажирськими транспортними засобами, що перетинали державний кордон України в зоні діяльності Львівської митниці.

При цьому за інформацією митних органів Республіки Польща ці транспортні засоби не лише перевозили вантажі, при цьому ще й відбувалася процедура відшкодування ПДВ при експорті з ЄС.

Натомість окремі посадові особи Львівської митниці, зловживаючи службовим становищем, надавали дозвіл на переміщення транспортних засобів з товарами без проведення митного контролю.

А всі ці транспортні засоби пропускалися ними як порожні, або з вантажем у кількості, що нібито не підлягає оподаткуванню.

Враховуючи, що товари були ввезені без жодного оподаткування, дії цих осіб завдали матеріальних збитків державі.

Вантажні автомобілі прямували «зеленим коридором», який передбачає відсутність товарів, що підлягають оподаткуванню. Окрім цього ним можуть переміщуватися лише легкові автомобілі. А відповідно з них не сплачувався Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску. Тим самим знову ж таки бюджет недоотримав належні надходження.

Глибинна аналітична робота, детальний аналіз електронних баз даних ДМСУ, співставлення їх з інформацією польських колег та дані відеоспостереження дозволили викрити контрабандні схеми.

Внаслідок проведеної центральним апаратом Держмитслужби перевірки, таким діям було надано відповідну оцінку. А саме як грубим службовим правопорушенням.

Рішенням Колегії Держмитслужби, засідання якої відбулося 29 серпня, 39 працівникам Львівської митниці припинено перебування на державній службі. 16 понижено у спеціальному званні на один ступінь.

Це як працівники, що безпосередньо здійснювали незаконний пропуск вантажів без оподаткування, так і керівники підрозділів, які не забезпечили належного контролю, а також працівники Служби по боротьбі з контрабандою Львівської митниці, які допустили незаконне ввезення товарів.

Всі матеріали передано до правоохоронних органів, якими буде вирішуватись питання про наявність в діях порушників ознак службових злочинів.

Оскільки зона діяльності Львівської митниці досі залишається напруженим напрямком, тут планується встановити систему автоматичного зчитування номерних знаків транспортних засобів.

Таким чином це надасть змогу зафіксувати транспортні засоби, які перетинають митний кордон. Крім того, пункти пропуску будуть облаштовані розгалуженою мережею камер відеоспостереження.

Це дозволить ще більш ефективно протидіяти контрабанді та корупційним проявам.

«Позиція керівництва Митної служби щодо протидії корупції залишається твердою та принциповою. Ті, хто заплямував звання митника ні дня не залишаться на державній службі у митних органах», - йдеться в повідомленні.

Гал-інфо