У Вінниці чоловік через ревнощі вбив дружину

Вінниця. 31 серпня. УНІАН. Посварившись з дружиною через ревнощі, чоловік тричі вдарив жінку молотком по голові. Від отриманих травм вона померла, а її чоловік після цього забрав з помешкання гроші з прикрасами і дві наступних доби провів в сауні з дівчатами. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Затримали 30-річного чоловіка вчора, 30 серпня, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні вбивства своєї 47-річної дружини. У січні цього року вони познайомилися на вечірці друзів, а вже через місяць стали офіційно чоловіком та дружиною. Разом вони прожили неповних сім місяців.

Як розповів начальник Замостянського райвідділу міліції міста Вінниці Сергій Сокирян, підозрюваний - іноземець. У себе на батьківщині він закінчив педагогічний інститут і за фахом був викладачем фізкультури. В нашу країну чоловік приїхав в січні цього року до друзів і перебував в Україні законно. Після одруження влаштувався працювати вантажником на Центральний ринок.

27 серпня подружжя разом проводили час на дні народження знайомих. Близько 2 години ночі вони повернулися додому і між ними виникла сварка. Дружина, як з’ясувалося, приревнувала молодого чоловіка до своєї подруги. На гучні образи чоловік відповів тим, що вдарив дружину кулаком в обличчя. Після цього вийшов з квартири і пішов в найближчий магазин за пивом. Через деякий час він повернувся і побачив як дружина викидає через вікно його речі. Чоловік забіг у квартиру схопив молоток і тричі вдарив жінку по голові. Від отриманих травм вона одразу померла. Тіло покійної дружини підозрюваний прикрив ковдрою і залишив помешкання. Наостанок забрав з квартири золоті прикраси та близько 1000 гривень. Через дві доби працівники міліції виявили його та затримали. Як з’ясувалося, увесь цей час він перебував в одній з приватних саун разом зі знайомими дівчатами.

Зараз зловмисник перебуває у Замостянському райвідділку міліції і за фактом навмисного вбивства порушено кримінальну справу за ч.1ст.115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.