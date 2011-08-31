У кімнаті відпочинку київського дитсадка виявили осине гніздо

15:53, 31 серпня 2011
Кримінал
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Ліквідувала група хіміків МНС

Київ. 31 серпня. УНІАН. Вчора у Києві рятувальники ліквідували осине гніздо у дитячому садку у Святошинському районі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, гніздо знаходилось під підлогою у кімнаті для відпочинку.

Група хіміків Спеціального аварійно-рятувального загону столичного МНС прибрала з приміщення дитячі ліжка, демонтувала частину підлоги і дезактивуючим розчином «Атрікс» ліквідувала осине гніздо. Ніхто від укусів комах не постраждав.

 

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