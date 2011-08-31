На Львівщині родина нотаріусів вирощувала плантацію марихуани

Київ. 31 серпня. УНІАН. У місті Пустомити, що на Львівщині, виявили чималу плантацію коноплі. Правоохоронці підрахували – вартість такої партії дурману, щонайменше, сто тисяч гривень.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«О дев’ятій годині ранку міліціонери вже чатували біля брами. Пояснюють - надійшла інформація, що у цьому господарстві росте конопля. Хвіртка виявилась зачиненою. Подзвонили у двері та господиня не поспішала відчиняти. За кілька хвилин почули метушню за хатою. Обійшли будинок з іншого боку та побачили жінку, яка хутко бігала по городу і зривала якісь кущі. З’ясувалося, що господиня виламувала рослини коноплі, скидала їх на подвір’ї та вже збиралася підпалити», - розповів майор міліції Оксана Яцуха, старший слідчий Пустомитівського РВ ГУМВС України у Львівській області.

Та знищити дурман не вдалося - завадили оперативники. Вони знайшли на подвір’ї більше тридцяти виламаних кущів. Ще дев’яносто рослин коноплі жінка просто не встигла зірвати.

Марихуана росла на городі за хатою та навіть у квітниках. Господиня переконує – і гадки не мала, що то за трава. Думала, то звичайні бур’яни. Каже, годувала ними домашню птицю – курей та качок.

Як усе було насправді – правоохоронці обіцяють з’ясувати найближчим часом. Вже відомо, що власники садиби – мати та донька – працюють нотаріусами. Тож про відповідальність за вирощування коноплі, вочевидь, знали.

Взірці вилучених рослин вже скерували на дослідження. За попередніми підрахунками, вартість такої партії дурману, - понад сто тисяч гривень, - інформує УЗГ.