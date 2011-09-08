На Одещині підприємці незаконно отримали 1,5 млн. грн. кредиту

Одеса. 8 вересня. УНІАН. В Одеській області директор та засновник товариства з обмеженою відповідальністю підробили документи і отримали в кредитній спілці кредит на понад 1,5 млн. грн.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, проти підприємців за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області слідчим відділенням Суворовського райвідділу Одеського міськуправління внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

Встановлено, що підприємці в 2008 році надали до кредитної спілки неправдиві відомості щодо наявності заставного майна й незаконно отримали кредит на понад 1,5 млн. грн.