РФ здійснила наймасованіший балістичний удар по Києву: у Раді зробили заяву

Унаслідок наймасштабнішої балістичної атаки на Київ від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено житлові будинки, є загиблий і поранені.

У ніч проти 19 липня російські війська завдали по Києву наймасованішого балістичного удару від початку повномасштабного вторгнення. У Верховній Раді України заявили, що масований обстріл вкотре демонструє справжню мету Росії.

"Такі дії вкотре доводять: мета РФ – нищення нашої держави та залякування українців. Висловлюємо підтримку всім, хто постраждав унаслідок цієї жахливої ночі", – йдеться у заяві Ради.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що ліквідація наслідків удару триває. Найскладніша ситуація залишається у Шевченківському районі, де рятувальники локалізували пожежі у нежитлових будівлях та на відкритій території, а також у Солом'янському районі, де пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок.

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Водночас пожежі у Деснянському районі та за однією з адрес у Солом'янському районі вже ліквідовано.

Масована атака на Київ - головні новини

Нагадаємо, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 липня Росія застосувала 166 засобів повітряного нападу, зокрема 41 ракету та 125 безпілотників різних типів. Серед них були 10 ракет "Циркон", 25 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, три ракети "Онікс", три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також ударні дрони Shahed, "Гербера", "Італмас", безпілотники-імітатори "Пародія" та баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Основною ціллю масованої атаки стала столиця України. Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони знищили або придушили 126 повітряних цілей – 18 ракет і 108 безпілотників.

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