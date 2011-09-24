Проти віце-мера Одеси порушено кримінальну справу

Київ. 24 вересня. УНІАН. Працівники Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України викрили учасників злочинної групи з корумпованими зв’язками, які вимагали хабарі за надання в оренду пляжів на узбережжі Чорного моря в м. Одесі. До складу групи увійшли заступник Одеського міського голови, депутат міської ради та директор комунального підприємства (КП).

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що очільник КП за сприянням народного обранця міськради створила систему вимагання та одержання хабарів від підприємців, які займалися організацією відпочинку на пляжах м. Одеси. У подальшому частина одержаних хабарів передавалася заступнику мера. Останній надавав дозвіл та підписував відповідні розпорядження щодо оформлення оренди.

22 вересня в Одесі працівники Антикорупційного бюро спільно з Генпрокуратурою України в ході проведення спеціальної операції затримали «на гарячому» депутата міськради та директора комунального підприємства під час одержання частини хабара в розмірі 9,5 тис. доларів США від приватного підприємця за надання в оренду частини території пляжу. Також був затриманий і заступник мера.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Здійснюються подальші оперативно-розшукові заходи та першочергові слідчі дії, спрямовані на закріплення доказової бази, документування інших фактів протиправної діяльності фігурантів.