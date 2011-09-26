Романа Ландика доставили в Луганський СІЗО

10:32, 26 вересня 2011
Кримінал
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У Харкові Ландик пробув три дні

Луганськ. 26 вересня. УНІАН. Депутата Луганської міської ради Романа Ландика 24 вересня доставили в СІЗО Луганська.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило проінформоване джерело.

За його словами, в Харкові Р.Ландик пробув три дні. З Харківського СІЗО він був доставлений у 23 вересня близько 21.00 на Південний вокзал разом з іще 27 заарештованими, звідки відправлений до Луганська.

Як повідомлялося, Р.Ландик був переданий російською стороною представникам українських правоохоронних органів 21 вересня.

23 вересня міністр МВС Анатолій Могильов прогнозував, що Р.Ландика переведуть з Харківського СІЗО до Луганська через 10-15 днів. За його словами, кримінальну справу проти Р.Ландика закінчать через місяць-два і передадуть до суду.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландика, депутат Луганської міськради Р.Ландик побив Марію Коршунову.
7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.Ландика згідно з ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцезнаходження Р.Ландіка. Він був затриманий у Краснодарі (РФ).

11 серпня Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України від 19 липня 2011 року про видачу Україні Р.Ландика для притягнення до кримінальної відповідальності.

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