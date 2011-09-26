У Дніпропетровську чоловік скинув матір у зливну яму

Дніпропетровська область. 26 вересня. УНІАН. Співробітники райвідділу міліції Дніпропетровська за скоєння вбивства власної матері затримали 46-річного безробітного, повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

Працівники міліції отримали повідомлення про те, що в зливний ямі одного з будинків знайшли труп 70-річної пенсіонерки з саднами голови.

Як з'ясувалося, після спільного вживання спиртних напоїв, під час сварки він штовхнув матір, яка, спіткнувшись, упала в зливну яму.

Після цього зловмисник металевою кришкою від каструлі близько 10-ти разів вдарив матір по голові - поки вона не померла.

На зловмисника завели справу за ч. 2 ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого". За вбивство матері чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

ТСН

