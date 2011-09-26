Затримано зловмисників, які викрали сейф із $100 тис.

Хмельницький. 26 вересня. УНІАН. У Хмельницькому правоохоронці затримали трьох місцевих жителів, які у грудні 2010 року обікрали приватного підприємця – 100 тисяч американських доларів винесли разом із сейфом.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, організатор цього злочину три місяці перед цим працював у потерпілого на випробувальному терміні. Саме там і визрів у зловмисника план: пограбувати роботодавця. Молодик спостеріг, що у складському приміщенні, поруч із цехом, у якому виготовлялась продукція, стоїть сейф, куди підприємець час від часу клав на збереження готівку. Якими сумами володів господар цеху крадій не знав, але зважаючи на постійні замовлення, вирішив, що бізнес у того йде непогано.

Покинувши роботу, зловмисник винайняв гараж та запросив на «справу» знайомого, оскільки знав, що сам сейф піднести не подужає. На автомобілі, власника якого наразі працівники міліції ще встановлюють, чоловіки під’їхали до колишнього заводу, у приміщеннях якого зараз розташовано багато фірм, зокрема і підприємство потерпілого. Охоронник пропустив їх, оскільки знав, що туди і вночі могли приїхати на завантаження товару.

Сейф зловмисники дісталися легко – проломили залізною палицею стіну складського приміщення. Уже в гаражі сейф за допомогою болгарки розрізали та заволоділи готівкою – 100 тисяч доларів.

Відповідно до частини 5 статті 185 «Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах» Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

За словами затриманих, вони до копійки їх витратили на власні потреби.