Брифінг Міністра внутрішніх справ України А.Могильова на тему: «Розслідування деяких кримінальних справ останніх місяців, фігурантами яких є близькі родичі депутатів та високопосадовців».

27 вересня 2011 року, о 12.00, у Міністерстві внутрішніх справ України (Київ, вул. Богомольця, 10) розпочнеться брифінг Міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова на тему: «Розслідування деяких кримінальних справ останніх місяців, фігурантами яких є близькі родичі депутатів та високопосадовців».

Акредитація за тел.: 254-75-18, 256-10-58, 254-75-24.

Акредитація проводиться до 11.20 27 вересня 2011 року.



