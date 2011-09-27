Брифінг Міністра внутрішніх справ України А.Могильова на тему: «Розслідування деяких кримінальних справ останніх місяців, фігурантами яких є близькі родичі депутатів та високопосадовців».
07:00, 27 вересня 2011Кримінал
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27 вересня 2011 року, о 12.00, у Міністерстві внутрішніх справ України (Київ, вул. Богомольця, 10) розпочнеться брифінг Міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова на тему: «Розслідування деяких кримінальних справ останніх місяців, фігурантами яких є близькі родичі депутатів та високопосадовців».
Акредитація за тел.: 254-75-18, 256-10-58, 254-75-24.
Акредитація проводиться до 11.20 27 вересня 2011 року.
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