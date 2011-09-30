За фактом вбивства двох міліціонерів порушено справу

Київ. 30 вересня. УНІАН. Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства двох працівників правоохоронних органів під час перестрілки зі злочинцями сьогодні вночі в Одеській області. Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов.

За його словами, кримінальну справу порушено за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Міністр також повідомив, що з метою затримання злочинців проводилась спецоперація, в якій брали участь 12 правоохоронців, але напад на них із застосуванням вогнепальної зброї та гранат був несподіваним.

«Такий опір від злочинців був доволі несподіваним», - зазначив А.Могильов.

Він також повідомив, що оскільки Одеська область межує з Молдовою та Придністров’ям, про прикмети злочинів повідомлена місцева поліція, є підозри, що вони перетнули український кордон.

Як підкреслив міністр, наразі вживаються заходи зі встановлення та затримання злочинців.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 29 на 30 вересня в Одеській області біля села Кошари у перестрілці зі злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо поранені. Особа одного з учасників перестрілки з міліціонерами достовірно відома, - це Дикаєв Аслан Імранович, 1982 року народження, який розшукується за вбивство.

Як інфрмує УГЗ МВС України, працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що громадянин РФ А.Дикаєв нелегально живе в Одесі, і скоює вбивства на замовлення. Оперативники встановили автомобіль, на якому пересувався А.Дикаєв. Його чорний ВАЗ-2110 був помічений недалеко від Одеси. На посту ДАІ біля села Кошари машину зупинив інспектор ДПС. За кермом знаходився А.Дикаєв. Він передав документи і вийшов з автомобіля, щоб відкрити багажник. У цей момент співробітники спецпідрозділу «Беркут» почали операцію із затримання. А.Дикаєв кинув в їхній бік дві гранати, і почав стріляти з пістолета ТТ, а пасажир, який перебував на передньому сидінні, відкрив вогонь з автомата Калашникова.

Один із бійців «Беркута» пострілом поранив автоматника. Але третій зі злочинців встиг затягти пораненого назад у машину, і вони зникли з місця події.