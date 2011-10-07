Могильов назвав усі заяви опозиції - піаром

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов заявляє, що усі заяви опозиції про якісь порушення з боку правоохоронців є не більш як інсинуаціями.

Про це міністр заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

«Якщо у вас є якісь дані щодо протиправної діяльності міліції, направте їх до прокуратури. А так усі заяви про порушення є інсинуацією та політичним піаром», - сказав міністр.

Коментуючи заяву щодо необхідності виділення додатково 3 млрд. грн. на реформування міліції щороку, А.Могильов зауважив, що це є цілком обґрунтованим. «Ті події, які були у нас в Одесі, показали, що потрібне переоснащення міліції», - сказав він.

За словами А.Могильова, зокрема, бронежилети вартістю 800 грн. не захищають від куль.