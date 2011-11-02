Вирішується питання про компенсацію збитків під час спецоперації в Одесі

Одеса. 2 листопада. УНІАН. Питання про компенсацію збитків, заподіяних 1 жовтня власникові одного з корпусів одеського готелю «Особняк» під час знешкодження кілерів, буде вирішено упродовж найближчого тижня.

Про це заявив сьогодні УНІАН в.о. начальника Відділу зв`язків із громадськістю УМВС України в області Владимир ШАБЛІЄНКО.

Він уточнив, що матеріали, пов`язані з розрахунком компенсації збитку будівлі, співробітниками МВС зібрані і передані для затвердження до Кабміну.

При цьому він послався на начальника Одеського обласного УВС Михайла ЯЦКОВА, який розмовляв з керівником МВС України Анатолієм МОГИЛЬОВИМ з питань відшкодування збитку власникам флігеля готелю і двох приватних автомобілів, які були припарковані 1 жовтня поблизу «Особняка» і пошкоджені.

Також В.ШАБЛІЄНКО підтвердив присутність усередині головного корпусу готелю «Особняк» декількох цивільних осіб під час штурму бійцями «Беркута» і «Альфи» сусіднього корпусу готелю, пояснивши це тим, що «безпечно вивести людей з будівлі не було можливим».

Він додав, що у жовтні з лав МВС були звільнені заступник начальника Управління кримінального розшуку УМВС України в Одеській області Андрій ГУКАСЯН, який виконував у період проведення операції з нейтралізації групи кілерів обов`язки начальника Управління карного розшуку, а також звільнився у зв`язку з виходом на пенсію заступник начальника УМВС Анатолій ХЛЕВНИЙ, у безпосередньому підпорядкуванні якого знаходилися співробітники карного розшуку облУВС.

Разом з тим В.ШАБЛІЄНКО спростував повідомлення деяких ЗМІ про те, що лишився без посади через вказану операцією начальник Відділу зв`язків із громадськістю УМВС Віктор МІРОШНИЧЕНКО: «1 жовтня він перебував у відпустці, насправді В.МІРОШНИЧЕНКА звільнено за порушення службової дисципліни».

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області в ніч на 30 вересня під час затримання злочинців у перестрілці загинули двоє правоохоронців, ще четверо були поранені. Проте зловмисники втекли з місця події.

1 жовтня їх місцезнаходження було встановлено, і в Одесі почалася спецоперація із затримання, під час якої міліціонери ліквідували 2 підозрюваних, третьому вдалося втекти.

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ дав доручення виплатити компенсацію збитку, який був завданий громадянам під час проведення міліцією спецоперації із знешкодження злочинців в Одесі.