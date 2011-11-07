У Запоріжжі на відкритті пам’ятника Сталіну побили журналіста

Запоріжжя. 7 листопада. УНІАН. Запорізький обласний комітет Комуністичної партії відкрив після реконструкції пам'ятник Йосипу Сталіну біля будинку обкому в Запоріжжі. На відкритті були присутні близько 1,5 тис. прихильників КПУ.

Пам'ятник установили в скляній прибудові біля входу до будинку, а сам обком обнесли металевою огорожею.

З іншої сторони від входу, у такій самій прибудові, встановили пам'ятник Зої Космодем'янській. Присутнім також продемонстрували 40-хвилинний фільм про Космодем'янську.

Потім перед тими, хто зібралися, виступили керівники обкому КПУ, депутати Верховної ради, ветерани Великої Вітчизняної війни, які наголосили на досягненнях країни при керівництві Сталіна.

У ході заходу сталася бійка між кореспондентом телеканалу ICTV Дмитром Морозовим і людьми, одягненими у форму ветеранів ВВВ, з якими журналіст вступив у полеміку.

Як повідомляється, учасники акції кілька разів ударили журналіста.

За Морозова заступилися міліціонери, які вивели його за територію огорожі, встановленої біля обкому КПУ.

Як відомо, 28 грудня 2010 року погруддю Сталіна в Запоріжжі відрізали голову. Організація "Тризуб" заявила, що пам'ятник обезголовили її прихильники. Пізніше голову встановили на місце, однак 31 грудня цей пам'ятник підірвали.

1 січня міліція порушила кримінальну справу за фактом знищення пам'ятника шляхом підриву.

ТСН

