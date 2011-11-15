В МВС України кадрові зміни
Новий керівник ДКЗ
Київ. 15 листопада. УНІАН. Наказом Міністра внутрішніх справ України від 11 листопада 2011 року керівником Департаменту кадрового забезпечення МВС призначено полковника міліції Михайла Дивака.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Як зазначається у повідомленні, представляючи нового очільника кадрового підрозділу Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко зазначив, що необхідно активно працювати над продовженням розпочатих реформ правоохоронних органів та відомчої освіти, переглянути систему професійної підготовки в системі МВС, звернувши особливо увагу на навчання працівників спеціальних підрозділів. Крім того, необхідно забезпечити формування професійного резерву керівної ланки, посилити її роль в низових підрозділах, повернутись до кращих традицій, які існували в ОВС в частині соціально-гуманітарної роботи, знати проблеми та потреби особового складу, а також забезпечити належний контроль за станом дотримання дисципліни та законності в діяльності органів внутрішніх справ.