На Полтавщині з церкви викрали 25 пляшок «Кагору»

Полтава. 27 грудня. УНІАН. Міліціонери Хорола Полтавської області за гарячими слідами затримали зловмисника, який обікрав місцеву церкву. Про це УНІАН повідомили у ВЗГ УМВС України в Полтавській області.

За їхніми даними, з церкви він вкрав 20 покривал, 25 пляшок вина «Кагор», яке використовується під час причастя, і 250 гривень.

Зараз чоловіка затримано, речові докази вилучено, ведеться дослідча перевірка. Зловмисникові доведеться відповісти перед законом за дії, передбачені частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення або сховище). Санкція цієї частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.