На Запоріжжі міліціонер попався на хабарі

16:30, 16 лютого 2012
Кримінал
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Прокуратурою порушено справу

Запоріжжя. 16 лютого. УНІАН.  На Запоріжжі затримали „на гарячому”, під час отримання хабара,  слідчого райвідділу міліції.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Запорізької області, співробітниками міліції та прокуратури слідчого Жовтневого райвідділу міліції Запоріжжя було затримано „на гарячому” –  під час отримання хабара.

«300 доларів США хабара було отримано, як плату за не порушення відносно громадянина – підозрюваного у скоєнні злочину кримінальної справи за ознаками більш тяжкого злочину та не затримання його в порядку ст.ст.106, 115 КПК України», - повідомили у прокуратурі.

Прокуратурою м. Запоріжжя  порушено кримінальну справу стосовно слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС в області порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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