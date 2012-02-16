На Запоріжжі міліціонер попався на хабарі

Запоріжжя. 16 лютого. УНІАН. На Запоріжжі затримали „на гарячому”, під час отримання хабара, слідчого райвідділу міліції.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Запорізької області, співробітниками міліції та прокуратури слідчого Жовтневого райвідділу міліції Запоріжжя було затримано „на гарячому” – під час отримання хабара.



«300 доларів США хабара було отримано, як плату за не порушення відносно громадянина – підозрюваного у скоєнні злочину кримінальної справи за ознаками більш тяжкого злочину та не затримання його в порядку ст.ст.106, 115 КПК України», - повідомили у прокуратурі.

Прокуратурою м. Запоріжжя порушено кримінальну справу стосовно слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС в області порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.