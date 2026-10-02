F-16 можуть збивати більше російських дронів, але є проблема, - The National Interest

На озброєнні Повітряних сил ЗСУ перебуває не менше 40 винищувачів F-16.

Надходження додаткових багатофункціональних літаків F-16 потребує оснащення їх необхідними видами снарядів і ракет для того, аби мати спроможності боротися з російськими повітряними загрозами.

Про це йдеться у статті видання The National Interest. Зазначається, що з початку перших поставок у липні 2024 року, Київ отримав від європейських союзників від 40 до 50 винищувачів F-16. Близько 40 таких літаків перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗСУ. До нинішнього часу Україна втратила щонайменше 5 таких літаків.

"Тим не менш, загальний вплив F-16 на полі бою був надзвичайно позитивним для Києва. За понад два роки винищувачі американського виробництва стали життєво важливою оперативною рушійною силою протиповітряної оборони України, перехопивши понад 1 тисячу російських дронів і ракет. На ці літаки припадає приблизно 80% бойових вильотів Військово-повітряних сил України", - йдеться у статі.

Відео дня

Зазначається також, що Київ розширив спроможності з підготовки пілотів для польотів на західних винищувачах, оскільки до країни прибули додаткові F-16.

Коли США та європейські союзники з НАТО ввели F-16 до озброєння Повітряних сил України, жоден з українських пілотів не був знайомий з цими літаками, а це вимагало ґрунтовної підготовки на Заході. І навчання залишається актуальною справою і сьогодні, хоча часовий період навчання дещо покращився, констатувало видання.

При цьому, українським пілотам у навчальному процесі доводиться мати справу з кількома непростими задачами, від яких залежить швидкість опановування необхідних навичок для управління винищувачами F-16. Зокрема, ключовим фактом є те, що системи контролю і попередження мають власну специфіку в англійській мові, що також включає спеціалізовану воєнну авіаційну термінологію, яка відрізняється від цивільної авіації в англійській мові.

Але, як припустило видання, більшою проблемою для багатьох пілотів є той факт, що F-16 не оснащений центральним керуванням, як радянські винищувачі.

При цьому, крісло керування у винищувачах F-16 має унікальну конструкцію з кутом нахилу 30 градусів – розробленою, щоб допомогти пілоту справитися з надзвичайною силою тяжіння. Крісло керування поєднане з стаціонарним, чутливим до тиску боковим джойстиком на правій консолі. Системи керування польотом встановлені з боків – зона для колін та ніг пілота повністю відкрита.

У квітні Україна отримала перші мобільні симулятори для навчання. Саме вони допомагають українським пілотам швидше переходити до керування літаками F-16. Симулятори дозволяють пілотам відпрацьовувати складні бойові сценарії та навіть практикувати місії, і це, як було визначено, покращує час реакції, прийняття рішень і обізнаність про ситуацію.

Україна потребує більше амуніції для F-16

Україна потребує більшої кількості боєприпасів до F-16. Зокрема, Київ відзначає нестачу ракет AIM-9 Sidewinder і ракет AIM-120 AMRAAM.

Більше того, цього тижня українські Військово-повітряні сили оголосили, що потребують більшої кількості 20-мм снарядів для шестиствольної роторної гармати M61A1 Vulcan, встановленої всередині F-16. З цієї гармати може вистрілювати 6 тис. снарядів такого типу впродовж хвилини.

За даними Bloomberg, Україна нині веде переговори з кількома європейськими країнами і виробниками боєприпасів щодо постачання цих снарядів. Ці боєприпаси набагато економічніші, ніж перехоплювачі класу "повітря-повітря" і допомагають зберегти авіаційні ракети, щоб використати їх проти крилатих ракет росіян.

Снаряди калібру 20-мм вже довели ефективність у збитті реактивних дронів, які Росія дедалі більше запускає для нанесення ударів по українській інфраструктурі. Зокрема, щоб збити один дрон, потрібно приблизно випустити 150 снарядів, а F-16 можуть випускати по 10 тис. снарядів щодня під час інтенсивних атак.

F-16 на озброєнні в України

Як повідомляв УНІАН, в умовах недостатніх поставок ракет AIM-9 Sidewinder та AIM-120 AMRAAM українським пілотам F-16 доводиться економити постріли та розраховувати на вбудовані в літаки гармати.

Крім того, за даними газети The Wall Street Journal, Україна зіткнулася з проблемою технічного обслуговування винищувачів F-16 на тлі зростання атак російських реактивних дронів. Затримки з технічним обслуговуванням призвели до того, що значна частина українських F-16 не може виконувати бойові завдання.

Вас також можуть зацікавити новини: