У Тернополі затримали жінку, яка займалася крадіжками гаманців

Тернопіль. 10 березня. УНІАН. Працівники Тернопільського міськвідділу міліції затримали кишенькову злодійку. 43-річна жінка спеціалізувалася на крадіжках гаманців з жіночих сумочок.

Досвід у злодійській справі тернополянка мала чималий. За крадіжки раніше відбувала покарання у місцях позбавлення волі, але на шлях виправлення не стала.

Як розповіли в Тернопільському міськвідділі внутрішніх справ, в поле зору міліціонерів крадійка потрапляє не вперше. Не минуло й місяця, як правоохоронці скерували до суду кримінальну справу щодо спритниці, як тернополянка знову стала «героїнею» нового протиправного діяння. Лиходійка на міському ринку за годину встигла обікрасти двох людей. Жертвами кишенькарки стали дві жінки. В однієї зловмисниця поцупила триста гривень, в іншої – чотири сотні.

Вирішується питання про порушення нової кримінальної справи, повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області.

20minut.ua