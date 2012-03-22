Напад на військову частину у Харкові здійснили двоє братів-підприємців

Харків. 22 березня. УНІАН. Напад на караул військової частини у Харкові здійснили двоє братів, один із яких - колишній боєць спецназу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив заступник генерального прокурора України Анатолій ПРИШКО.

За його словами, напад на караульне приміщення під час зміни караулу здійснили двоє рідних братів 1970 та 1979 р.н.

Нападник 1970 р.н., колишній боєць спеціального підрозділу, проходив службу в Росії, залишився живим, молодший з братів, 1979 р.н., загинув під час нападу. Його застрелив начальник караулу з табельної зброї.

А.ПРИШКО наголосив, що злочинці заздалегідь спланували свої дії.

Нападники були одягнені в маски та уніформу працівників спецпідрозділів, мали при собі радіостанції. Для проникнення на територію військової частини вони використовували спеціальну драбину.

Заступник генпрокурора зазначив, що нападники є громадянами України, проживають у Харкові та займалися підприємницькою діяльністю.

За словами А.ПРИШКА, внаслідок нападу також загинув солдат строкової служби, якому до звільнення в запас залишалося два тижні. Ще двоє військовослужбовців отримали колото-різані поранення плечей та передпліч.

За словами А.ПРИШКА, обріз мисливської річниці, який мали при собі злочинці, вони не використали. «Обріз було вибито з рук нападника», - зазначив він.

Старший з нападників не отримав поранень під час нападу, у даний час його допитують слідчі.

А.ПРИШКО зазначив, що слідство вивчає кілька версій злочину, основна з яких – напад було вчинено з метою заволодіння зброєю. «Ніякого політичного, релігійного підтексту в цьому злочині немає. Напад здійснили з метою заволодіння зброєю, щоб у подальшому її реалізувати», - припустив він.

За словами А.ПРИШКА, наразі перевіряється причетність злочинців до інших подібних резонансних злочинів, скоєних на території України.

Справа заходиться на контролі Президента України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4.00 у Харкові невідомі скоїли напад на караул військової частини радіотехнічних військ.

Слідчим відділом Дзержинського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічного ув’язнення.