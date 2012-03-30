У Черкасах затримали серійного викрадача ”Москвичів”

Черкаси. 30 березня. УНІАН. У Черкасах міліція затримала 31-річного викрадача автомобілів ”Москвич”, який здавав їх на металобрухт. На сьогодні правоохоронцям відомо про чотири таких випадки.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Черкаській області, до чергових частин міліції Черкас почали надходити повідомлення від громадян про викрадення автомобілів. При цьому всі постраждалі були власниками автомобілів «Москвич». Манера вчинення злочину, час та однотипність викрадених машин вказувала на те, що до серії злочинів причетна одна особа. Невдовзі працівники міліції затримали викрадача.

З`ясувалося, що чоловік викрадав автомобілі та відвозив їх до пункту прийому металобрухту в сусідній район. Коли він привіз четвертий автомобіль в один і той самий прийомний пункт, у його працівників виникли підозри і вони відмовилися від прийому чергової машини. Чоловік тоді здав автомобіль в іншому пункті.

Під час відпрацювання чергового пункту прийому в поле зору працівників міліції потрапив чоловік, який за прикметами був схожий на підозрюваного. До того ж, він приїхав на автомобілі, який знаходився у розшуку. Чоловіка затримали.

Проти автокрадія порушено кримінальну справу за ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років.