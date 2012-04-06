В Хмельницькому «мажор» погрожував міліціонерам розправою

Хмельницький. 6 квітня. УНІАН. У Хмельницькому близько другої години ночі на пульт централізованого спостереження Державної служби охорони надійшов сигнал «Тривога» з кафе, яке перебуває під охороною. За кілька хвилин працівники групи затримання Державної служби охорони прибули на місце події і побачили, що в кафе дебоширить п’яний чоловік. Правоохоронці одразу ж затримали 21-річного жителя, мешканця села Іванківці, що на Городоччині.

- Виявилося, що тієї ночі «розбірки» у кафе почалися із «чоловічої розмови» між п’ятьма молодими чоловіками. Дві компанії відпочивали та розважалися у нічному закладі. Коли алкоголь «вдарив у голову» одному із чоловіків, то він почав шукати «жертву» серед інших відпочивальників, - розповідає Інспектор зі зв’язків з громадськістю управління Державної служби охорони при управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області Альона Шибунько.

Спочатку захмелілий молодик лайливими словами ображав клієнта кафе. Коли ж все це побачив охоронник данного закладу, то одразу ж попросив представників двох компаній вийти з приміщення для подальшого з’ясування відносин. На вулиці ж «розпалювач» конфлікту намагався вчинити бійку з іншими відпочивальниками та охоронником кафе.

Окрім того, під час затримання, дебошир постійно погрожував працівникам ДСО звільненням. Мовляв, у нього рідні та знайомі є високопосадовцями. Проте це не завадило затримати п’янчугу та доставити в Центральний відділ міліції для подальшого протверезіння та з’ясування усіх обставин «нічної пригоди».

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