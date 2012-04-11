СБУ затримала начальника митного посту під час одержання хабара

Черкаси. 11 квітня. УНІАН. Під час одержання 5 тис грн хабара працівники СБУ затримали начальника митного посту Черкаської митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Черкаської області, ці гроші митник вимагав від приватного підприємця за сприяння у прискоренні розмитнення вантажу та безперешкодне здійснення митних процедур.

За матеріалами УСБУ в Черкаській області прокуратура області порушила кримінальну справу стосовно начальника митного посту Черкаської митниці за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання хабара).

Того ж дня посадовця було затримано. Наразі у справі триває досудове слідство, яке проводить прокуратура області.

