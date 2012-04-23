Невідомі підпалили авто головреда «Вісника Кременчука»

Полтава. 23 квітня. УНІАН. У Кременчузі підпалили авто головного редактора газети «Вісник Кременчука» Миколи Фельдмана.



Близько третьої години ночі 21-го квітня на майданчику біля будинку №83б по провулку Героїв Бреста з інтервалом у 20 хвилин спалахнули два авто. Одне з них, «Шевроле-Круїз», належить Миколі Фельдману. Авто зазнало значних ушкоджень. Власником другої машини марки «Субару», яка згоріла вщент, є керівник комунального підприємства «Ринкова площа» і товариш пана Фельдмана Олександр Гаврилов. Також вогонь пошкодив автівки, які були припарковані поруч.

На місце пожежі виїхала оперативна група Кременчуцького міського управління міліції і підрозділи МНС.



Як повідомив під час екстренної прес-конференції прокурор Тимофій Кодола, пляшки з-під легкозаймистої суміші, знайдені на місці обох пожеж, вказують, що це були підпали. Порушено кримінальну справуза ст.194 ч.2 «Умисне знищення або пошкодження майна», яка передбачає строк покарання до 10 років.

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