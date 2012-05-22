На Кіровоградщині затримали серійного цвинтарного злодія

Кіровоград. 22 травня. УНІАН. На Кіровоградщині працівниками міліції розкрито злочин масового розкрадання металевих огорож на кладовищі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Як зазначається у повідомленні, у Компаніївському районі жителька повідомила про те, що з місцевого цвинтаря невідомі вандали пограбували декілька десятків могил, забравши металеві прути. Слідчо-оперативна група встановила особу підозрюваного. Ним виявився житель сусіднього населеного пункту, непрацюючий раніше судимий 56-річний чоловік. На території його присадибної ділянки правоохоронці знайшли металеві частини викрадених прутів, які чоловік планував здати на металобрухт. Загалом зловмисник пошкодив 30 могил.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.297 (наруга над могилою) КК України.