Асоціація правників України (АПУ) інформує щодо можливості отримати безоплатну фахову правову допомогу у межах ініціативи «Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги–2012».

Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги відбудеться 25 травня 2012 року у всіх містах України. Цього дня звернутися за допомогою адвокатів можуть малозабезпечені особи, громадські, благодійні та інші неприбуткові організації, а також суб’єкти малого підприємництва.

На сайті www.pravovadopomoga.org буде розміщено список з адвокатськими об’єднаннями та юридичними компаніями, які підтримують ініціативу та готові надати відповіді на ваші звернення.

Звернення щодо надання юридичної консультації можна надсилати в письмовій формі в день ініціативи або звертатися до адвокатів за консультацією особисто протягом робочого дня.

Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги стартував у 2010 році з метою привернення уваги громадськості та державних чиновників до необхідності створення ефективної системи безоплатної правової допомоги в країні. З того часу чимало громадян вже скористалися запропонованою можливістю, а безоплатна правова допомога наразі є однією з актуальних напрямів роботи законотворців. Разом з тим, Асоціація правників України та провідні юристи та адвокати країни продовжують підтримувати цю ініціативу та на практиці допомагати тим, хто потребує фахової допомоги спеціалістів, однак не має можливості оплатити їх послуги.

Партнерами «Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги–2012» є Асоціація правників України, Асоціація адвокатів України, Союз адвокатів України, Рада адвокатів України, Міжнародний фонд «Відродження», Українська Гельсінська спілка з прав людини та Українська фундація правової допомоги.

Якщо Ви бажаєте дізнатися більше про ініціативу, будь ласка, надішліть листа на адресу: info@pravovadopomoga.org; або зателефонуйте за номером: +380 (44) 492-88-48. Контактна особа – Андрій Максімов.

УГСПЛ



