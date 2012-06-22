З квартири чопського підприємця викрали 4 кг виробів із золота

Ужгород. 22 червня. УНІАН. 21 червня приватний підприємець з Чопа Любов Г. повідомила правоохоронців, що її квартиру пограбували.

За словами жінки, невідомі, шляхом злому вхідних дверей, проникли у її помешкання і викрали з шафи у спальній кімнаті 118 тисяч гривень, 1000 доларів, 1500 євро та близько 4 кг виробів із золота та 2 кг з срібла.



Слідство триває.

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