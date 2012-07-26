МНС відкрило офіційний канал в YouTube

Київ. 26 липня. УНІАН. Міністерство надзвичайних ситуацій України відкрило офіційний канал в YouTube за адресою http://www.youtube.com/mnsgovua та сторінку на фоторесурсі Flickr за адресою http://www.flickr.com/photos/mnsgovua/

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, на сторінках розміщуватимуться матеріали для попередження громадян про надзвичайні ситуації та інформування про найважливіші події у сфері компетенції відомства.

На сьогодні уже функціонують сторінки міністерства у соціальних мережах Facebook (https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA) і Twitter(https://twitter.com/MNS_UA).