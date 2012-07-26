МНС відкрило офіційний канал в YouTube
18:03, 26 липня 2012Кримінал
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Інформування про найважливіші події
Київ. 26 липня. УНІАН. Міністерство надзвичайних ситуацій України відкрило офіційний канал в YouTube за адресою http://www.youtube.com/mnsgovua та сторінку на фоторесурсі Flickr за адресою http://www.flickr.com/photos/mnsgovua/
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, на сторінках розміщуватимуться матеріали для попередження громадян про надзвичайні ситуації та інформування про найважливіші події у сфері компетенції відомства.
На сьогодні уже функціонують сторінки міністерства у соціальних мережах Facebook (https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA) і Twitter(https://twitter.com/MNS_UA).
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