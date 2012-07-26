На Сумщині згоріла СТО

Сумська область. 26 липня. УНІАН. У Сумській області 24 липня згоріла станція технічного обслуговування вантажних автомобілів «Кастра-Автосервіс», що належить фізичній особі-підприємцю із Сум.

Як повідомив УНІАН начальник відділу прокуратури Сумської області Михайло Северін, прокуратурою взято під контроль хід розслідування кримінальної справи, порушеної слідчим відділом Сумського райвідділу міліції за фактом пожежі на СТО.

За інформацією М.Северіна, слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце пригоди, встановила, що вогнем знищено будівлю СТО, обладнання, побутову техніку, меблі, а також три вантажні автомобілі «МАN», один автомобіль «Mersedes», один «Renault», один «DAF», які знаходилися на ремонті без вантажу.

Їх номери й власники наразі не встановлені, оскільки вся документація знищена пожежею.

Заявлена сума матеріальних збитків, завданих пожежею, становить 5 мільйонів гривень.

Призначено пожежно-технічну експертизу, допитуються свідки, проводяться інші першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин трагедії.