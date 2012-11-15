Посадовець банку привласнив з депозитних рахунків 1,3 млн грн.

Київ. 15 листопада. УНІАН. Прокуратура м. Ірпеня Київської області завершила досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням заступника керівника одного із відділень банку, яка привласнила розміщені на депозитних рахунках грошові кошти клієнтів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Встановлено, що заступник начальника відділення банку шляхом підроблення заяв на видачу готівки від імені клієнтів знімала та привласнювала розміщені на депозитних рахунках грошові кошти клієнтів.

Сума незаконно привласнених грошей становить більше 1, 3 млн. грн.

Тривалий час зловмисниця перебувала в розшуку. На сьогодні її затримано, на неї чекає покарання до 12 років позбавлення волі.