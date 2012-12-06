Водій збив пішохода, після чого врізався в дерево і загинув сам

Донецьк. 6 грудня. УНІАН. У Макіївці Донецької області водій на смерть збив пішохода, після чого врізався в дерево і загинув сам.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, 5 грудня о 18.04 в Гірницькому районі Макіївки сталося ДТП - водій іномарки не впорався з управлінням, збив пішохода, після чого врізався у дерево на узбіччі дорогі. У результаті ДТП пішохід і водій автомобіля загинули, а пасажир, що був у цій машині, дістав травми.

Рятувальники 2-го державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, спеціальним інструментом зрізали двері і дістали тіло загиблого водія, потім розпиляли і прибрали з автомобіля дерево, що впало унаслідок зіткнення.