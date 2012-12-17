У Львові чоловік застрелив невірну дружину

Львів. 17 грудня. УНІАН. У Львові 56-річний чоловік у власній квартирі застрілив 54-річну дружину, після чого намагався вчинити суїцид вистріливши з пістолета собі в груди.

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, трагедія сталася увечері 14 грудня в квартирі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Трильовського у Львові.

За її словами, чоловік, повернувшись додому, застав дружину з коханцем, вистрілив в голову дружині, застосувавши вогнепальну зброю іноземного виробництва. Напіводягненому коханцю вдалося втекти з помешкання.

„Усвідомивши, що він накоїв, чоловік намагався вчинити суїцид вистріливши з пістолета в ліву частину грудей. Однак, медикам вдалося врятувати йому життя, чоловіка прооперували і на даний час він перебуває в лікарні”, - розповіла С.Добровольська.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).