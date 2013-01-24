У Львові за одержання хабара затримано керівника ЛКП

Львів. 24 січня. УНІАН. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю спільно зі слідчим управлінням обласної міліції викрито у хабарництві директора комунального підприємства міста Львова.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, „посадовець вимагав та отримав від приватного підприємця 600 доларів США за підписання договору оренди приміщення, що перебуває на балансі комунального підприємства”.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, „директора ЛКП «Сяйво» підозрюють у отриманні хабара”.

„Якщо цей факт буде доведено, то такі випадки є неприпустимими для органів місцевого самоврядування. Порушники мають бути суворо покарані і це має стати пересторогою для інших. Але дуже важливо, щоб ці справи доходили до суду, адже було багато випадків, коли навіть за наявності безумовних доказів справу закривали”, - зазначив міський голова Львова.