На Черкащині трактор роздушив 8-річну дівчинку

У селі Подільське, що на Черкащині, трактор МТЗ-50 роздушив 8-річну дівчинку.

Лікарі, які боролися за її життя, нічого не могли вдіяти. Причеп, який був приєднаний до трактора, від'єднався від навісного механізму та поїхав назад. Учениця 1 класу стояла на тротуарі й не встигла відреагувати на загрозу. Причеп наїхав на неї та придушив.

Дівчинку доставили в лікарню, але всі спроби лікарів врятувати її життя були марними. Від отриманих травм дитина померла.

ТСН