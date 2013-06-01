На Черкащині трактор роздушив 8-річну дівчинку
12:18, 01 червня 2013Кримінал
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Школярка стояла на тротуарі
У селі Подільське, що на Черкащині, трактор МТЗ-50 роздушив 8-річну дівчинку.
Лікарі, які боролися за її життя, нічого не могли вдіяти. Причеп, який був приєднаний до трактора, від'єднався від навісного механізму та поїхав назад. Учениця 1 класу стояла на тротуарі й не встигла відреагувати на загрозу. Причеп наїхав на неї та придушив.
Дівчинку доставили в лікарню, але всі спроби лікарів врятувати її життя були марними. Від отриманих травм дитина померла.
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