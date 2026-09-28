Росія почала використовувати нову версію 'Герань-5': що про неї відомо (фото)

Модифікована "Герань-5 К5" обладнана модулем для навігації по еталонним зображення земної поверхні.

Росіяни почали застосовувати нову модифікацію реактивного БпЛА "Герань-5", яка отримала нову систему навігації та змінену конструкцію фюзеляжу. Про це повідомив моніторинговий канал "Полковник ГШ", який позначає нову версію як "Герань-5 К5".

"Модифікована "Герань-5 К5" обладнана модулем ОЕКС (DSMAC) для навігації по еталонним зображення земної поверхні (як у ракети Х101). Також модифікована "Герань-5" отримала новий фюзеляж", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що через більшу швидкість, ніж у "Герань-4" та звичайної "Герань-5" їх часто плутають з ракетами типу "Дань-Т".

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Водночас позначення "К5", а також встановлення саме системи класу DSMAC наразі не підтверджені офіційними джерелами.

Портал "Мілітарний" пояснив, що ОЕКС (DSMAC) - це система навігації за зіставленням зображень місцевості, яка дозволяє коригувати маршрут без використання супутникової навігації.

У виданні додали, що непрямим підтвердженням появи автономної оптичної навігації на російських дронах сімейства "Герань" стала заява російського воєнного кореспондента Андрія Філатова. Він повідомив, що російські дрони цієї серії вже використовують систему автономної оптичної навігації "Сусанин".

Що відомо про "Герань-5"

Як повідомляв УНІАН, у січні Головне управління розвідки офіційно заявило, що РФ почала застосовувати для ударів по Україні новий ударний безпілотник – "Герань-5". ГУР відзначило, що як і попередні версії цього БПЛА, нова "Герань" не є власною розробкою РФ і має як конструктивну, так і технологічну схожість з іранським БПЛА Karrar.

За даними ГУР, БПЛА "Герань-5" має близько 6 метрів, а розмах крил – до 5,5 метра. Для порівняння, довжина "Герань-2" складає близько 3,5 метрів та 2,5 метри розмах крил.

Що стосується розміру бойової частини, то вона складає близько 90 кг. А заявлена дальність ураження – близько 1 000 км.

У ГУР зазначають, що РФ наразі напрацьовує варіант запуску "Гєрань-5" з літаків, зокрема Су-25, аби збільшити дальність польоту БПЛА та здешевити його використання. Також, за даними ГУР, РФ може спробувати оснастити ці БПЛА ракетами класу "повітря-повітря" Р-73 для протидії українській авіації.

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